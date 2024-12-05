TRABZON (İHA) – Avına 1 Eylül’de başlayan balık av sezonu öncesinde 400 bin tonluk kota getirilen ve bu nedenle fiyatının çok pahalı olacağı iddia edilen hamsi fiyatında şuana kadar korkulan olmazken, avının düşük kalması nedeniyle de kotanın doldurulamayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, bu sezon palamutta yaşanan bereketli avın henüz hamsi avında yaşanmadığını hatırlattı. Belirlenen 400 bin tonluk kotanın bu gidişle dolacak gibi görünmediğini belirten Mutlu, “Bu yıl tekne sayısına göre kota uygulaması var. Trabzon’da 12 metrenin üzerinde 40-50 arasında teknemiz var. Asıl hamsi avcılığını teşkil eden 20 ila 50 metre arasındaki tekneler. Bu sene avcılık, palamut ile başladı. Bizim bölgemizde palamut avı biraz daha verimli devam etti, şu an bitti gibi. Küçük çapta palamut avcılığı küçük çapta balıkçılar tarafından yapılıyor ama çok kayda değer bir avcılık yok. Geçen yıllara göre, özellikle sargan balığında azalma vardı ancak bu sezon sargan daha çok var. Mezgitin boyunda büyüklük var. İstavrit geçmiş yıllara bakıldığında gerçekten irilik anlamında sevindirici. İnşallah böyle devam eder hem balıkçı açısından hem de tüketici açısından verimli olur diye düşünüyoruz" dedi.

"Hamsi kotası 400 bin ton civarında idi ancak henüz 20-30 bin civarında avına devam ediyoruz" diyen Mutlu "Hamsinin bir kısmı ince boyutta olduğu için verimli bir avcılık yok. Balıkhaneye genelde 200-300 kasa hamsi geliyor. Bu balıkçıyı kurtaracak mı? Zor. Bu balıkçı açısından da vatandaş açısından da zor. Çünkü balıktaki arz talep meselesinden sonra ister istemez fiyat istikrarı oluyor. Biz hamsinin bol ve ucuz olmasını isteriz.

Ama maalesef şu anda hamsi avında bir düşüş var. Çok tonajlı hamsiler yok maalesef. Bu da kotayı doldurmayacağız gibi görünüyor. Hamsi artık eskisi gibi değil bütün Avrupa ülkelerinden tutun da Amerika’ya gönderiliyor. İhracatı da sevindirici bir haber. İnşallah bol olur ve yurt dışına da gönderilir. Ülkemize döviz girdisi kazandırmış oluruz” diye konuştu.

Öte yandan Trabzon’da kayıtlı balıkçı teknesi sayısı binin üzerine yükselirken, bu tekneler genellikle hamsi, palamut, istavrit, mezgit gibi türleri avlıyor. En fazla avlanan balık türleri arasında 18 milyon tonun üzerinde hamsi ilk sırayı alırken, en az ise bin 350 rakamıyla zargana aldı.

Trabzon’da 2024 yılı verilere göre, 18 milyon 400 bin kilogram hamsi, 4 milyon 700 bin kilogram palamut, 352 bin 900 kilogram istavrit, 174 bin 100 kilogram mezgit, 47 bin 100 kilogram barbun, 13 bin 870 kilogram kefal, 9 bin 580 kilogram levrek, 8 bin 300 kilogram tirsi, 6 bin kilogram lüfer, 4 bin 300 kilogram kalkan ve bin 350 kilogram da zargana avlandı.

2024-2025 yılı avcılık sezonu için hamsi avcılığına getirilen ülke kotası 400 bin ton ve bu çerçevede Trabzon’da 40 balıkçı gemisine hamsi avcılığı izin belgesi düzenlendi. Trabzon’da 36 adet 12 metre üzeri gırgır gemisine getirilen kota rakamı ise 50 ton bin olurken, 4 adet 12 metre üzeri trol gemisi için kota rakamı bin 170 ton olarak belirlendi.