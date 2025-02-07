İzmir’in yükselen değeri Karşıyaka, iş dünyasının geleceğini şekillendirecek dev bir projeye ev sahipliği yapıyor. Avcılar İnşaat, 35 yıllık deneyimini 2 milyar liralık yatırım ile taçlandırarak Avcılar Workspace projesini hayata geçirdi. İş dünyasının yeni merkezi olarak konumlanan prestijli proje, mimarisi, teknolojik altyapısı ve yatırım fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

Avcılar İnşaat, Karşıyaka’da Kareksan Ekmek Fabrikası’nın bulunduğu alanda Avcılar Workspace projesini hayata geçirdi. İş dünyasında büyük yankı uyandıran proje, hem ulusal hem de uluslararası yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yüksek kira geliri ve değer artış potansiyeli sayesinde yatırımcılar harekete geçerken, ticari alanlara olan yoğun talep nedeniyle satış oranının yüzde 50’yi aştığı öğrenildi.

Flexspace dönemi başladı

Avcılar Workspace, Türkiye’de bir ilk olan FlexSpace sistemiyle, geleneksel ofis anlayışını tamamen değiştirdi. FlexSpace ile iş yerleri artık ihtiyaca göre büyütülüp-küçülebilir hale geldi. Kullanılmayan alanlar için aidat ödeme zorunluluğu da ortadan kalktı. İşletmeler büyüdüğünde ek alan kiralayabilecek, küçüldüğünde ise maliyetlerini minimuma indirebilecek.

50 metrekareden 1000 metrekareye kadar ofis

İş dünyasına ofis alanlarını ihtiyaca göre esnetme imkanı sunan FlexSpace ile 50 metrekarelik bir ofis, ihtiyaç duyulduğunda 1000 metrekareye ya da daha fazlasına dönüşebilecek. Örneğin, bir toplantı odası olarak kullanılan alan, istendiği zaman geniş bir sunum salonuna, hatta bir kafe alanına çevrilebiliyor. Hibrit çalışanlar için ortak çalışma alanları oluşturulabilirken, özel bir santral ve karşılama alanı sayesinde profesyonel bir iş ortamı sağlandı.

Konfor ve teknoloji bir arada

İş dünyasının konforunu ve verimliliğini artırmak adına tüm ofis hizmetleri sunulurken, 7/24 güvenlik önlemleri ile hem fiziksel hem de dijital güvenlik sağlandı. Esnek proje odaları ve dönemsel ek ofisler gibi imkanlar da sunularak, işin ihtiyaçlarına uygun dinamik alanlar oluşturuldu.

İzmir’in ilk fütüristik iş merkezi

İzmir’in iş dünyası ve mimari anlayışı, Avcılar Workspace ile yeni bir döneme girdi. Şehrin ilk fütüristik iş merkezi olarak inşa edilen ikonik yapı, yalnızca bir ofis değil, iş hayatını baştan tanımlayan bir vizyon merkezi olarak yükselecek. Elipstik hatları, dinamik formu, yenilikçi tasarımı ve doğa ile iç içe yapısıyla dikkat çeken Avcılar Workspace, geleceğin iş dünyasına ev sahipliği yapacak. Benzersiz mimari anlayışıyla geleneksel iş merkezlerinden ayrılan Avcılar Workspace, cephede kullanılan geniş cam paneller, doğayla uyumlu bir çalışma ortamı sunarken, yüksek tavanları ve ferah iç mekânlarıyla, verimliliği artıran bir atmosfer oluşturdu. Sadece estetik değil, fonksiyonellik ve sürdürülebilirliği de ön planda tutarak İzmir’in geleceğin şehircilik anlayışına uygun ilk iş merkezi olma özelliğini taşıyor.

İş dünyasına yeni standart

3.5 metre tavan yüksekliğiyle geniş ve ferah ofisler, gün ışığını içeri davet eden özel tasarımıyla çalışma verimliliği artırıldı. Akıllı bina teknolojisi, prestijli ortak alanlar, yüksek hızlı internet altyapısı, elektrikli araç şarj istasyonları ve sosyal yaşam alanları ile iş dünyasında yeni bir konfor standartı belirlendi.

Yüksek kazanç, hızlı geri dönüş

Yatırımcılar için prestijli bir fırsat sunan Avcılar Workspace, yalnızca bir iş merkezi olmanın ötesinde, kazanç potansiyeli yüksek bir yatırım adresi olarak öne çıkıyor. Stratejik konumu, modern mimarisi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik sunduğu geniş imkanlarla dikkat çeken proje, yatırımcılara yüksek gelir ve hızlı geri dönüş imkanı sağlıyor.

Sürdürülebilir kazancın yeni adresi

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, Avcılar Workspace’in sadece bir ofis projesi olmadığını, yüksek kazanç fırsatı sunan bir yatırım merkezi olduğunu vurguladı. İzmir’in hızla büyüyen iş dünyasında modern ve esnek ofis çözümlerine duyulan ihtiyacın arttığını belirten Avcı, "Avcılar Workspace, iş dünyasına sürdürülebilir kazanç sağlayan yeni nesil bir merkez oldu. Daha inşaat başlamadan satışların yüzde 50’sinin tamamlanmış olması, Avcılar İnşaat’a duyulan büyük güvenin en güçlü göstergesi. Bu fırsatı kaçırmayın, geleceğe bugünden yatırım yapın" dedi.