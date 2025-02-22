İstanbul genelinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından, Avcılar’da sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşların arabalarında biriken karları temizlemeye çalıştığı anlar görüntülendi.

İstanbul, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından beyaza büründü. Sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gece boyu süren yağış, sokaklarda park etmiş arabaların üzerini kapladı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkacak olan vatandaşlar arabalarını temizlemeye çalıştı.

" Arabamın üzerinde 15 santim kar vardı"

Sabah aracının başına geldiğinde 15 santimetre kadar karla kaplı olduğunu ifade eden Atilla Büyükoğlu, "Arabamı temizlemeye çalışıyorum. Ardından işe gitmek için yola çıkacağım. Herhalde yollar açık diye düşünüyorum. Beylikdüzü, Hadımköy istikametine gideceğim. Arabamın üzerinde 15 santimetreye yakın kar vardı. Şimdi temizledim ve kısmetse yola çıkacağım" dedi.

"Sabah dışarı çıkınca sokakları bembeyaz gördük"

İşe gitmek için yola çıkmaya hazırlanan Melih Şahinoğlu isimli vatandaş, "Akşamdan çok hazırlıklı değildik. Sabah işe gideceğiz diye dışarıya çıktığımızda sokakları bembeyaz gördük. Öncelikle, aracımızı çalıştırıp, konforlu hale getirerek görüş açımızı temizlemek amacıyla temizliğe başladık. Bu şekilde inşallah kazasız belasız işe gitmek istiyoruz. Kimsenin tekerine taş değmesin" diye konuştu.