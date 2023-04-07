Avcılar’da trafikte tehlikeli hareketler sergileyen sürücüye 5 bin 887 lira para cezası kesildi.

Olay, Avcılar D-100 Güney Yol Denizköşkler istikametinde yaşandı. Geçtiğimiz günlerde trafikte tehlikeli hareketler sergileyip makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün görüntüleri gündeme gelmesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Konuya ilişkin başlatılan çalışmalar çerçevesinde polis ekipleri, sürücünün M.B.G. simli şahıs olduğunu tespit etti. Çalışmalarından devamında sürücüye “Aksine bir işaret bulunmadıkça şerit ihlali yapmak, makas atmak” suçundan 4 bin 64 lira, “Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak” suçundan 436 lira, “Yakın takip”ten 436 lira ve “Görüşü engelleyecek cam filmi kullanmak” suçundan 951 lira olmak üzere toplamda 5 bin 887 lira cezai işlem uygulandı.

Konu ile ilgili sürücü M.B.G. isimli şahıs hakkında ayrıca “Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem yapıldı.