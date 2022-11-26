Avcılar’da hafif ticari araç seyir halindeyken yol çöktü. Oluşan çukura düşen otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Avcılar’da hafif ticari araç seyir halindeyken yol çöktü. Oluşan çukura düşen otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, Avcılar Üniversite Mahallesi Lale Sokak’ta yaşandı. Hafif ticari aracın geçişi sırasında yol çöktü. Ön tekerleri çöken yola giren aracın içindeki sürücü ise kolundan hafif şekilde yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü hastaneye kaldırırken, araç ise düştüğü yerden çekildi.

“Araç seyir halindeydi”

Olayı gören bir vatandaş, “Araç seyir halindeydi, sağa park edecekti. Tam park ederken yol birdenbire çöktü, araç içine oturdu. Bir arkadaş kolundan yaralandı. Aracı çekecekler şimdi de. Hareket ettikçe araç içine çökmeye devam ediyor” dedi.