Avcılar’da polis ekipleri, okulların çevresinde önlem alarak, denetim yaptı. Asayiş uygulamasında kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanırken, şüpheli şahıslar geniş çaplı arandı.

Avcılar’da polis ekipleri, okulların çevresinde önlem alarak, denetim yaptı. Asayiş uygulamasında kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanırken, şüpheli şahıslar geniş çaplı arandı.

İstanbul Avcılar’daki okullarda asayişin sağlanması amacıyla polis ekipleri, okul çevresinde denetim yaptı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Çocuk Şube, Asayiş, Narkotik, Asayiş Şube, Trafik, Yunus ve Önleyici Şube amirliğine bağlı yaklaşık 30 personel ilçe genelindeki okulların önünde denetim yaptı. Yapılan denetimde polisler, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresinden geçen şüpheli gördükleri araç ve şahısları durdurdu. Şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Taramasının (GBT) ardından üst araması yapıldı. Uygulamada kurallara uymayan 1 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan 427 TL, 1 sürücüye ise izni olmadan yolcu taşıdığı ve kış lastiği olmadığı için 2 bin 975 TL ceza kesildi. Öte yandan okul çevresinde şüpheli görülen yayalar da durdurularak çantaları ve üstleri aranarak şahısların GBT sorgulamaları yapıldı.

Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.