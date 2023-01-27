Avcılar’da metrobüs arıza yapınca yolcular mağdur oldu. Metrobüs yolunda Şükrübey Durağı’ndan Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Durağı’na kadar yürüyen yolcular, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Avcılar’da metrobüs arıza yapınca yolcular mağdur oldu. Metrobüs yolunda Şükrübey Durağı’ndan Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Durağı’na kadar yürüyen yolcular, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Avcılar’da akşam saatlerinde metrobüs arıza yapınca yolcular mağdur oldu. Metrobüs, Şükrübey Durağı’nda arıza yaptı. Arıza yapan metrobüsten tahliye edilen yolcular, metrobüs yolunda Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Durağı’na kadar yürümek zorunda kaldı. O anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydeden bir vatandaş duruma tepki gösterdi. Görüntüde, yolcuların metrobüs yolunda yürüdüğü, arıza yapan metrobüsün yoldan çekildiği görüldü. Görüntüyü çeken vatandaşın ise “Perişan durumdayız” dediği duyuluyor.