Avcılar’da, madde bağımlısı olan şahıs evini yakarak kaçarken, yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerine saldırdı. Zorluk çıkaran şahıs polis ekiplerince zorla ambulansa bindirildi. Polise zorluk çıkaran şahıs kelepçelenerek ambulansa alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Avcılar’da, madde bağımlısı olan şahıs evini yakarak kaçarken, yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerine saldırdı. Zorluk çıkaran şahıs polis ekiplerince zorla ambulansa bindirildi. Polise zorluk çıkaran şahıs kelepçelenerek ambulansa alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokakta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı Bekir Rıfat E., kaldığı evi yaktı. Şahıs daha sonra sokağa çıkarak telefonla konuşmaya başladı. Dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar itfaiyeye ve polise haber vererek, kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti. Bağımlı şahıs gelen itfaiye ekiplerine saldırdı. Bunun üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Polis, şahsı zorla gözaltına alırken, itfaiye ekipleri ise yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Polise zorluk çıkaran şahıs kelepçelenerek ambulansa alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle evdeki eşyaların tamamı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Öte yandan, bir kardeşinin de cezaevinde olan Bekir Rıfat E.’nin de kısa süre önce hapisten çıktığı ve annesi tarafından terk edildiği öğrenildi. Şahsın ikince sefer evi yaktığı belirtildi.

olayla ilgili konuşan görgü tanığı Gönül Şimşek, “Ben çocuğu tanıyorum, yarım saat önce iğne vurulmaya gidiyordum, telefonla konuşuyordu. İğne oldum geldi, itfaiye araçlarını görünce anladım. Madde bağımlısı, zaten annesi de bırakıp gitti. Daha önce de intihar edeceğini söylüyordu” dedi.