Avcılar’da hediyelik eşya dükkanda çıkan yangında mahsur kalan 1’i çocuk 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Avcılar Denizköşkler Reşit Paşa Caddesinde saat 16.00 sıralarında 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan hediyelik eşya dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride kalan iki kadın ve bir çocuğu kurtarırken yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Kurtarılan vatandaşlardan birisi tedbir amaçlı ambulansa alındı.

Maddi hasara sebep olan yangınla ilgili inceleme sürüyor.