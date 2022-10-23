Avcılar’da binlerce liralık hırdavat ve giyim malzemesi çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının malzemeleri çaldıktan sonra kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı.

Avcılar’da binlerce liralık hırdavat ve giyim malzemesi çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının malzemeleri çaldıktan sonra kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki üç aracın camlarını hırsız, 27 bin TL hırdavat malzemesi ve 25 bin TL değerinde giyim ürünleri malzemesi çaldı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri aracı tespit edip, aracın kaçış güzergahındaki kameraları tek tek inceledi. Görüntülerde yer alan araca benzer bir araç, 20 Ekim tarihinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde durduruldu ve görüntülerle karşılaştırılma yapıldı. Karşılaştırma neticesinde araçta belirgin olan izlerle durdurulan araçtaki izlerin aynı olduğu görüldü. Araçta bulunan Y.K. (32) isimli şüpheli yakalandı. Şahsın hırsızlık sonrasında kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı.