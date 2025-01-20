Avcılar E-5 karayolu Topkapı istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Kaza nedeniyle 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler mevkii E-5 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yoldan yan yola girmek isteyen 34 DVZ 378 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kaza nedeniyle sürücü Abdullah K. ve yanında bulunan Yakup D. isimli vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.