Avcılar’da polis ekipleri tarafından yakalanan yan binadaki eve çatıdan giren yabancı uyruklu hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi’nde meydana gelmişti. 5 katlı bir binanın son katına yan binanın çatısından giren yabancı uyruklu hırsız, sesleri duyan ev sahibine yakalanmıştı. Ev sahibiyle yüz yüze kalan şüpheli geldiği yan binaya kaçmıştı. İhbarla adrese gelen polis ekipleri şüpheliyi saklandığı binada kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı.
Kimliği tespit edilen J.J.J.S. isimli şüphelinin sırt çantasında yapılan aramalarda, 1 adet tablet, 1 adet cep telefonu, 1 adet saç düzleştirici ele geçirilirken, üst aramasında ise üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 8 adet 100 dolar bulundu. Yakalanan şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.