İstanbul Avcılar’da bir evin bodrum katında iki adet law silahı bulundu. Silahlar vatandaşlar tarafından bir iş yerine getirilirken, polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Hasan Çelebi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binanın bodrum katında temizlik yapılırken bir çuval içerisinde iki adet law silahı bulundu. Çuval, Denizköşkler Caddesi üzerindeki bir iş yerine getirilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler caddeyi güvenlik şeridi çekerek kapatırken olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek çalışma yaptı. Konu ile ilgili bir kişi ise gözaltına alındı.