Avcılar’da balkonu çöken 36 yıllık bina, yapılan incelemelerin ardından tahliye edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Avcılar’da Denizköşkler Mahallesi Kopan Sokak’taki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın birinci katındaki balkon kendiliğinden çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda ekipler binada inceleme yaptı. Belediye ekiplerinin yaptığı incelemede, 36 yıllık binanın bodrum katındaki kolonların çürük olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından içinde 5 daire bulunan binanın tahliyesine karar verildi. Karar sonrası bina sakinleri bugün binayı boşalttı.