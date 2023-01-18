Avcılar Leyla Bayramoğlu İlkokulunda, okullarda yaşanan akran zorbalığına dikkat çekilmesi için bir etkinlik düzenlendi. Karne hediyesi olarak düzenlenen etkinlikte çocuklar çizgi film karakterleri Kral Şakir ve Fil Necati ile doyasıya eğlendi.

Avcılar Leyla Bayramoğlu İlkokulunda, okullarda yaşanan akran zorbalığına dikkat çekilmesi için bir etkinlik düzenlendi. Karne hediyesi olarak düzenlenen etkinlikte çocuklar çizgi film karakterleri Kral Şakir ve Fil Necati ile doyasıya eğlendi.

Animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu, "Zorba olma kanka ol" projesi çerçevesinde Kral Şakir ve Fil Necati karakterleriyle Avcılar’daki Leyla Bayramoğlu İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Yaklaşık 4 bin öğrencisiyle İstanbul’un en kalabalık devlet okulunda Yaşaroğlu, "Zorba olma kanka ol" diyerek akran zorbalığına dikkati çekti. Kral Şakir ve Fil Necati karakterleriyle dans ederek eğlenen öğrenciler, Karikatürist Yaşaroğlu’na merak ettikleri soruları sordu. Eğlence ve soruların ardından çocuklar aldıkları çizgi film kitaplarını yazarı Yaşaroğlu’na imzalattı. Öğrenciler arasında yaşanan akran zorbalığına dikkat çeken mesajlar vererek öğrencilere seslenen Yaşaroğlu, arkadaşların pozitif bir dil kullanması gerektiğinin altını çizdi.

Okul Müdürü İsmail Akçay’da, öğrencilerine karne hediyesi olarak ’Kral Şakir’ karakterlerini getirdiklerini söyledi. Müdür Akçay, okullardaki akran şiddetinin önüne geçilebilmesi için eğitimcilerle ve çeşitli bilim insanları ile görüşmeler yaptıklarını “Zorba olma kanka ol” sloganını benimseyen Yaşaroğlu’ndan büyük destek gördüklerini belirtti.

"En büyük ilham kaynağımız da siz değerli çocuklarsınız"

Çizgi filmde Türk aile yapısından esinlendiğini anlatan Varol Yaşaroğlu, "Eğitici, öğretici eğlenceli ve neşeli içerikler üretiyoruz. En büyük ilham kaynağımız da siz değerli çocuklarsınız. Çocukların akranlarıyla iletişiminde negatif duygular yerine, arkadaşlık ve paylaşım duygularının geliştirileceğine inanıyorum. Kral Şakir tam olarak bu misyonu yerine getiriyor. Çocuklar gerek psikolog ve pedagog onaylı kitaplar, gerekse çizgi filmler sayesinde sevgi temasını içselleştirebiliyor, karakterleri kendi yaşamlarıyla özdeşleştirirken aynı zamanda farklı karakterlere empati yeteneği de geliştiriyorlar. Bu yüzden de çevre duyarlılığından cinsiyet ayrımcılığına, sağlıklı beslenmeden akran zorbalığının önüne geçilmesine kadar birçok konuda aslında çok doğru mesajlar verdiğimizi düşünüyoruz. Hikayelerimizde her zaman dostluk kazanıyor. Sizlerden de en büyük ricam pozitif dil geliştirmeniz ve karşınızdaki arkadaşınıza empati duymanız, sevgiyle yaklaşmanız" diye konuştu.