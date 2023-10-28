Avcılar’da 4 yaşındaki çocuğa araba ile çarparak ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi 105. Sokak’ta meydana gelmişti. Sokakta oynayan 4 yaşındaki L.D. isimli kız çocuğuna, C.U. isimli şahsın idaresindeki servis aracı çarpmıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Konu ile ilgili yakalanan C.U. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. C.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.