Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından avcılara yönelik denetimler devam ediyor.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından avcılara yönelik denetimler devam ediyor.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile Gerger ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince avcılara yönelik denetim yapıldı. Gerger kırsalında yapılan denetimlerde kırsal bölgede avlanan avcıların av belgeleri ile av tüfekleri tek tek kontrol edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin jandarma ekipleriyle birlikte denetimlere aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.