Malatyalı avcılar, ‘Avlanmaya giderken Arguvan’da köylüye saldırdılar’ iddialarını yalanlayarak sorunlarının çözümü noktasında destek istedi.

Malatyalı avcılar, ‘Avlanmaya giderken Arguvan’da köylüye saldırdılar’ iddialarını yalanlayarak sorunlarının çözümü noktasında destek istedi.

Geçtiğimiz günlerde Malatya’nın Arguvan ilçesi Karahöyük mahallesinde avlanmaya giden 45 kişilik avcı gurubunun, önünün mahalle sakinleri tarafından kesildiği ve sonrasında arbede yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan avcılar ise isteklerinin kanunlar çerçevesinde kendilerine belirlenen alanlarda rahatça avlanmak olduğunu ifade ederek sorunların çözümü noktasında destek talep ettiler.

Malatya Avcılar Derneği İhtisas Kulübü Başkanı Muhammed Uçar ve Battalgazi Avcılar Derneği Başkanı Ramazan Benli, avlanmalarını rahat bir şekilde yapabilmeleri için doğa milli parklar müdürlüğü ile bir araya geldiklerini ayrıca sıkıntılarını Vali Hulusi Şahin’e de ileteceklerini söyledi. Amaçlarının doğaya zarar vermeden kendilerine verilen haklar çerçevesinde avlanmak olduğunu belirten Yeşilyurt Avcılar Dernek Başkanı Yusuf Uçar da “Biz devlete vergisini ödeyen, maliye ve orman dairesindeki gerekli yükümlülükleri yerine getiren avcılarız. Bizim amacımız, doğayı severek, popülasyon dengesini bozmadan 4915 sayılı kanun gereği kanunlar çerçevesinde avlanmak, av popülasyonunu Malatya ve Türkiye’de dengeli bir şekilde yapmak, avcı yetiştirmek, doğayı da koruyarak avcılarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat muhtar, köylü hepsi iş birliği içerisinde bizim avcılarımızı düşman konumuna getiriyorlar. Bizim amacımız avlanmak” diye konuştu.