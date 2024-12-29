Avcılar’da E-5 yan bağlantı yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce tabelaya, ardından köprünün ayağına çarptı. Kazada birisi ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sularında Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi E-5 karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LBJ 02 plakalı ticari aracın sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, önce yan yol bağlantısındaki tabelaya, ardından köprünün ayağına çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza nedeniyle E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.