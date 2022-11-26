Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği binasında 98 av köpeğine çip takıldı, 100 köpeğe de kuduz aşısı yapıldı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği binasında 98 av köpeğine çip takıldı, 100 köpeğe de kuduz aşısı yapıldı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği ile yaptığımız organizasyonda, mesai arkadaşlarım tarafından dernek binasında 98 av köpeğine çip takıldı, 100 köpeğe de kuduz aşısı yapıldı. Mesai arkadaşlarıma bu saate kadar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun” dedi.