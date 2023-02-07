Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’in öncülüğünde hazırlanan yardım tırı, belediyenin arama kurtarma ekibi, ikram aracı, engelli taşıma aracı ve 35 kişilik otobüs afet bölgesine gönderildi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’in öncülüğünde hazırlanan yardım tırı, belediyenin arama kurtarma ekibi, ikram aracı, engelli taşıma aracı ve 35 kişilik otobüs afet bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. “Dayanışma Ruhuyla Avcılar Yanınızda!” diyen Avcılar Belediyesi depremin hemen ardından çalışmalarına başladı. Başkan Turan Hançerli öncülüğünde hazırlıklara başlayan Avcılar Belediyesi Sivili Savunma Birimi, ivedi olarak deprem bölgesine hareket etti. Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan yardım tırı, belediyenin arama kurtarma ekibi, ikram aracı, engelli taşıma aracı ve 35 kişilik otobüs afet bölgesine doğru yola koyuldu. Arama kurtarma çalışmalarına destek olarak vinç, 4 ekskavatör, 2 kazı yükleyici, 5 lobet, 2 kamyon ve greyderden oluşan iş makinelerinin yanı sıra bölgedeki sokak hayvanlarına tedavi ve beslenme desteği sağlayacak veterinerlik ekibi de bölgeye hareket etti.

Avcılar halkının dayanışma duygusuna köprü olan Avcılar Belediyesi; depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek için yardım kampanyası başlattı. Vatandaşlardan gelen yardım malzemeleriyle birlikte belediye imkanlarıyla hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan ilk tır derhal yola çıktı. Ancak, Avcılar Belediyesi’nin yetkili tüm birimleri deprem bölgesini anlık olarak takip etmeye, ihtiyaçları bölge bazlı belirlemeye, bu bilgiyi paylaşmaya ve yardım kampanyasına devam ediyor. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli önderliğinde tüm Avcılar halkı depremzedelerin yaralarını sarmaya devam edecek.