Eskişehirspor’da önceki gün, saha dışındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklanan Cengizhan Avcı, kişisel sosyal medya hesabında, “Eskişehirspor’dan kendi isteğim dışı ayrılmış bulunmaktayım, taraftarımız beni kötü bilmesin” ifadelere yer verdi.

Eskişehirspor’un önceki gün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “A Takım futbolcularımızdan Cengizhan Avcı, saha dışındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle Yönetim Kurulu kararıyla süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır.” ifadeleri yer almıştı.

Eskişehirspor Kulübü’nde 9 numaralı formayı terleten Cengizhan Avcı, kişisel sosyal medya hesabından kendi isteği dışından kulüpten ayrıldığını ve taraftarın kendisini kötü bilmemesini belirtti. 26 yaşındaki forvet oyuncusunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

“Eskişehirspor’dan kendi isteğim dışı ayrılmış bulunmaktayım şampiyonluk yolunda gönülden başarılar dilerim. Taraftarımız beni kötü bilmesin ilerleyen zamanlarda açıklamalarım olacak saygılar..”