AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Devrek-Ereğli yolunun 2,5 km asfaltlamasına başlayacağını açıkladı.

Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, uzun süredir yapımı tamamlanamayan Devrek-Kdz. Ereğli yolunda asfalt çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Avcı, “Devrek Ereğli yolu yıllardır bitmeyen bir yoldu. Bizim iktidarımız döneminde çok ciddi bir mesai harcandı. Bu anlamda daha önce de bahsetmiştim. Devrek’le Vakıfköy arasındaki 17 kilometrelik sathi kaplama işimiz bitti. Vakıf Armutlu Cami arasında hakikaten imalat noktasında çok ciddi fore kazık, Kazık üstü istinattı, patlatma gibi büyük imalatların olduğu bir bölüm vardı. Biz burayla alakalı artık aşağı yukarı sonlara doğru geldik ve buradan bu müjdeyi vermek isterim. Bayram öncesinde inşallah orada 2,5 kilometrelik kısmın asfaltlanmasını gerçekleştiriyoruz. Tabii buradaki imalat ilk kez bu yıl kışın da devam etti, çalışmalar devam etmişti. Şunu da hatırlatmak isterim, il başkanlığı döneminde gerek Zonguldak Devrek arası gerekse Devrek’le Ereğli arasındaki çalışmalarla alakalı biraz yavaş gittiğini kendisine ifade etmiştim. O zaman da kendisi, dönemin Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na benim de olduğum bir halde talimat vermişti. Firma sahiplerimizi ziyaret etmişti ve ilk kez bu yıl Zonguldak Devrek Başlarkadı rampalarının olduğu alana kadar veya dış kapağının olduğu yere kadarki alanda çalışmalar yani burada dikey fore kazıkları olsun dikey betonlama olsun, ıslah çalışmaları olsun kışın dahi devam etti. Özellikle bu Karaman’da görmüşsünüzdür. Oradaki çalışmaları da tamamlamak üzereyiz. Sanat yapıları devam ediyor ve aynı şekilde Devrek Ereğli Kışın çalıştı. İnşallah Bu bayramdan öncesi iki buçuk kilometrelik bir asfalt serimin orada gerçekleştireceğiz. Akabinde ise bu Zonguldak Devrek arasında yine zafer petrol diyebildiğimiz yerde de bir beş kilometrelik bir asfaltlama planlamasını yaptık. Bununla alakalı bütün malzemesiyle ilgili çalışmalar şu anda devam ediyor. İnşallah bayramdan sonrada bir beş kilometrelik bir serim gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.