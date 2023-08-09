Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde traktörü ile avlanmaya gitmek isterken tüfeğin ateş alması neticesinde kazara kendini vuran vatandaş, hayatını kaybetti.

Olay, 3 Ağustos’ta Taşköprü ilçesi Akseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avlanmak için traktörüyle yola çıkan Kemal Ünsal’ın (66) yanında bulunan tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkanın kurşunun isabet ettiği Kemal Ünsal yaralandı.

Kemal Ünsal ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kemal Ünsal, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ünsal 6 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.