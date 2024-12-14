Tunceli’de ava giderken kalp krizi geçiren vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Tunceli merkeze bağlı Sinan köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy kırsalında ava giden 55 yaşındaki Mehmet Geniş bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Yanında bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Mehmet Geniş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Geniş için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.