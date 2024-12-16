Bursa’dan İzmir’e gelen bir aracın kaput panjuruna sıkışan şahin, Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tedavi altına alınan şahinin Bursa’dan İzmir’e kadar 345 kilometrelik yolu, kaput panjurunda geldiği tahmin ediliyor.

Bursa’nın Karacabey ilçesinden kiraladığı araçla Balçova ilçesine gelen Yusuf Mol, kedilerin garip davranışlarını fark etmesi üzerine araçta detaylı inceleme yaptı. Araç kaputunun ön kısmındaki panjur bölümünde şahini gören Mol, şaşkına döndü. Hemen Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü arayan Mol, durumu anlatıp yardım istedi. Verilen adrese ulaşan ekipler de gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Şahinin yaklaşık 345 kilometrelik yolu, kaput panjurunda geldiği tahmin ediliyor.

Ankara’ya kayıtlı

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, polis ekiplerinin tutanak tutması sonrasında şahini bulunduğu yerden kurtardı. Ayağında bulunan bileklikten Ankara’da kayıt altına alındığı belirlenen şahin, Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Küçük Hayvan Polikliniği’ne teslim edildi. Burada tedavi edilecek olan şahin, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.