Düzce’de av yasağı ve olumsuz hava şartları sebebiyle tezgahlardaki balık fiyatları arttı.

Balıkçı Tuncay Kılıç, hem 15 Nisan’da başlayan av yasağının hem de olumsuz hava şartlarının zaman zaman fiyatların yükselmesine sebep olduğunu ifade ederek, "15 Nisan’dan sonra büyük teknelere yasak geldi, kıyı balıkçılığı devam ediyor. Hava koşulları da pek öyle ideal gitmiyor. Az balık çıkıyor. Az balık çıktığı için de fiyatlar biraz daha yükseldi. Balık var, ilerleyen zamanlarda biraz fiyatlar aşağıya çekilir ama ortalama bu seyirde devam eder" dedi.

Küçük teknelerin az balıklarla limana döndüğünü söyleyen Kılıç, "Bu yüzden fiyatlar böyle. Mezgit ve istavritin kilosu 120 ila 130 lira arasında değişiyor. Normal kelle balıkları arasında palamut var, çinekop, çupra, levrek var. Fiyatlar 60 ile 80 lira arasında değişiyor. Balığın tezgaha gelme durumuyla ilgili fiyatlar aşağıya veya yukarıya çıkabilir" diye konuştu.