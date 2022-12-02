Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tayyar Karataş ile Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, av yasağı ile ilgili konular ele adılar.

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tayyar Karataş ile Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, av yasağı ile ilgili konular ele adılar.

Karataş’ın Yoldaş’ı makamında ziyaretinde, su ürünleri avcılığı ve göletlerdeki av yasağı ile ilgili konular ele alındı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yoldaş, Jandarma Komutanı Üsteğmen Tayyar Karataş’ a teşekkür etti.