Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tayyar Karataş ile Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, av yasağı ile ilgili konular ele adılar.

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tayyar Karataş ile Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, av yasağı ile ilgili konular ele adılar.

İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesi 143 milyon TL olarak onaylandı İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesi 143 milyon TL olarak onaylandı

Karataş’ın Yoldaş’ı makamında ziyaretinde, su ürünleri avcılığı ve göletlerdeki av yasağı ile ilgili konular ele alındı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yoldaş, Jandarma Komutanı Üsteğmen Tayyar Karataş’ a teşekkür etti.