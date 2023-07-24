Erzincan’da sırtına astığı av tüfeğinin düşmesiyle kendiliğinden ateşlenmesi sonucu vücuduna kurşun isabet eden çoban hayatını kaybetti.

Olay, Erzincan’ın Çayırlı ilçesi Büyükyayla köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çobanlık yapana Cemal Aldemir sırtına astığı av tüfeğiyle birlikte yere düştü. Düşen tüfeğin bir anda ateş alması sonucu bacağına kurşun isabet eden Aldemir ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağında ki atar damarına isabet eden kurşun nedeniyle aşırı kan kaybeden çoban ilk olarak Çayırlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sabah saatlerinde de Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Aldemir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.