Adıyaman’da av tüfeğiyle vurulan yaban keçisini kurtarmak için seferber olan ekipler kalp masajından, suni solunuma kadar tüm müdahaleleri yaptı ancak, keçiyi kurtaramadı.

Adıyaman’da av tüfeğiyle vurulan yaban keçisini kurtarmak için seferber olan ekipler kalp masajından, suni solunuma kadar tüm müdahaleleri yaptı ancak, keçiyi kurtaramadı.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Akçalı köyünde meydana geldi. Kaçak avcılar tarafından av tüfeğiyle vurulduğu tahmin edilen yaralı yaban keçisi, kendi hayvanlarını otlatmaya giden köylüler tarafından bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne, yaralı bir yaban keçisi bulunduğu ihbarı geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine ulaştığında köylüler yaralı yaban keçisinin kanamasını durdurmak için bez ile baskı uyguladığı görüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde saçma izleri olan yaralı yaban keçisi sedyeye alınarak hızlı bir şekilde Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine ulaştırıldı.

Veteriner hekimler tarafından yarlı keçinin röntgeni çekilerek müdahaleye başlandı. Durumu ağır olan yaralı keçinin kalbi durunca ekipler kalp masajı yaparak, suni solunum uygulaması yaptı. Yapılan bütün müdahale ve çabalara rağmen yaban keçisi hayatını kaybetti.

Yaban keçisini vuran kişi veya kişilerin tespiti için çalışmalar sürüyor. Vurulan her bir yaban keçisi için 250 bin TL tazminat ve 4 bin 200 TL idari para cezası uygulanıyor.