Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evden av tüfeği ve para çalan üç şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasköy Mahallesi’nde bir şahsın ikametinden nakit para ve av tüfeğinin kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalınması olayının meydana gelmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili B.A, S.K ve E.A isimli 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.