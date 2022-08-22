Yurt genelinde 2022-2023 av dönemi başladı. Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde av yapılabilecek.

Yurt genelinde 2022-2023 av dönemi başladı. Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde av yapılabilecek.

Yurt çapında başlayan 2022-2023 av döneminin kuralları açıklandı.

Avlanma; tüm bölgelerde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başladı.

Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde av yapılabilecek. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecek.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları şart. Aynı zamanda belirlenen avlanma izin ücretini Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekiyor.

Öte yandan DKMP 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “2022-2023 av sezonu başladı. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanı içerisinde, 8 il şube müdürlüğümüz ve 55 av koruma kontrol personellerimiz ile av sezonunun ilk gününde arazi denetimlerimiz sabahın ilk saatlerinde başladı.

380 adet avcı denetlenerek, il şube müdürlüklerimizce avcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kurallara uyan tüm avcılara teşekkür eder, kazasız belasız biz sezon olmasını temenni ederiz” denildi.