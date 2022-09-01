2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu, Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen törenle Tuzla Sahil Alanı’nda başladı. Av sezonunun açılmasının ardından gece saatlerinde "vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar ilk ağlarını Tuzla Belediye Başkan’ı Şadi Yazıcı ile birlikte çekti.

2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu, Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen törenle Tuzla Sahil Alanı’nda başladı. Av sezonunun açılmasının ardından gece saatlerinde "vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar ilk ağlarını Tuzla Belediye Başkan’ı Şadi Yazıcı ile birlikte çekti.

2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu’nun açılmasının ardından 1 Eylül itibariyle av yasağı kalktı. Balıkçılar gece yarısı ’vira Bismillah’ diyerek ilk ağlarını suya attı. İstanbul’daki Tuzla Marina da bir süredir balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarına 31 Ağustos’un öğle saatlerinde başladı. Gece saatlerinde Tuzla’da bulunan sahil alanında Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen açılış töreni ile av yasağının kalkmasının ardından sezon açıldı. Dualar eşliğinde Tuzla Marina’dan hareket eden teknelere binen Şadi Yazıcı ve balıkçılar balık avlamak için denize açıldı. Sezonun ilk avına sosyal medya fenomenleri Reşat Hacıahmetoğlu, Mustafa Akan, ve Ömer Başdoğan da katıldı. Denize atılan ağlar çekildiğinde ise kasalarca palamut balığının yakalandığı görüldü.

"Balıkçılarımız İçin av sezonunun açılması bir bayramdır"

Sezonun ilk avında konuşan Tuzla Belediye Başkan’ı Şadi Yazıcı, "Bugün saat 24.00 itibariyle balık sezonu açıldı. Hayırlı ve bol bereketli olsun. Vira bismillah dedik. Balıkçılarımız İçin av sezonunun açılması bir bayramdır. İstanbul’un doğu yakası Tuzla bir balıkçı ilçesidir. Balık deyince akla Tuzla gelir. Tüm Deniz ürünlerini yemek için vatandaşlarımızı Tuzlaya bekliyoruz. Tuzla bir balıkçı kasabasıdır. Ve bu balıkçı kasabasına biz Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağını yaptık. Balıkçılarımız da burada çok güzel balıklar tutuyorlar" ifadelerini kullandı.

Palamut ve hamsi ağırlıklı balıklar olduğunu düşünüyoruz"

Bu sezonun bereketli geçeceğine inanan balıkçı Sezer Altunparlar, "4.5 ay bekledikten sonra 1 Eylül geldi. Şuan da palamut ve hamsi ağırlıklı balıklar olduğunu düşünüyoruz. Bol ve bereketli avlar diliyoruz. 4,5 ay teknelerimize bakım yaptık, eksiklerimizi giderdik. 1 Eylül geldi ava çıktık. Palamut balıkları sonarlarımızda yazıyor. Bekleyip göreceğiz, mutluyuz" dedi.