Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmaya yönelik kontrol çalışmaları sürdürülüyor.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmaya yönelik kontrol çalışmaları sürdürülüyor.

DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde av alanlarında çalışmalar ve kontroller aralıksız sürüyor. Av koruma ekipleri tarafından Koruma kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Koruma Kontrol çalışmalarında tüm ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor.