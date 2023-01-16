Artvin’in Borçka ilçesinde avlanmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ömer Özçelik’in cansız bedeni ekipler tarafından ormanlık alanda bulundu.

Artvin’in Borçka ilçesinde avlanmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ömer Özçelik’in cansız bedeni ekipler tarafından ormanlık alanda bulundu.

Oay ilçeye bağlı İbrikli köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Özçelik (63), 15 Ocak saat 09.00 sıralarında avlanmak için tüfeğini alarak evden çıktı. Eve geri dönmeyen Özçelik’ten haber alamayan ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan inceleme sonrası kayıp Ömer Özçelik için arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD koordinesinde, Jandarma, Jandarma köpek Timleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri gece yaptığı arama çalışmasında bir sonuç alamadı. Gündüz devam eden çalışma sonucunda Özçelik’in cansız bedeni evinden 5 kilometre uzağında ormanlık alanda bulundu. Kayalıktan vadiye düştüğü tahmine dilen Özçelik’in cansız bedeni, ekiplerce çıkartılarak otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Özçelik, evli 5 çocuk babasıydı.