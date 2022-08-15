Crazy prodüksiyonun kurucuları ünlü yapımcılar Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar’ın Şifam Taş sponsorluğunda gerçekleştirdiği Crazy life başarı ödüllerinde Av. Dr. Mehmet Emin Tatlıpınar, “Yılın Hukuk Adamı” seçildi.

Crazy prodüksiyonun kurucuları ünlü yapımcılar Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar’ın Şifam Taş sponsorluğunda gerçekleştirdiği Crazy life başarı ödüllerinde Av. Dr. Mehmet Emin Tatlıpınar, “Yılın Hukuk Adamı” seçildi.

Geleneksel hale gelen Crazy life başarı ödülleri İstanbul Dedeman Otel’de düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Şifam Taş sponsorluğunda gerçekleşen ödül töreni ilk olarak Ekin Uzunlar ve Nahide Babashlı’nın konserleri ile start aldı. Ünlü sunucu Şenol İpek ve Özlem Yıldız’ın başarılı performanslarıyla devam eden gecede spor medyasının duayen isimleri Alp Pehlivan ve Veli Yiğit’e ödül aldı. Aydilge, Yağız, Ersan Er, Ayçam gibi çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleştirilen gecede hukuk alanında çok başarılı işler yapan adaletin vazgeçilmez savunucularından Av. Dr. Mehmet Emin Tatlıpınar ise “Yılın Hukuk Adamı” seçildi. Gecede konuşma yapan Tatlıpınar, “Hukukun temel taşı adalettir. Herkes için adil bir dünya oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu ödülü almak benim için çok değerli. Çünkü beni bu ödüle layık gören binlerin, milyonların sesidir. Ben bu ödülümü bütün gücünü adaletli toplumdan yana kullan kahramanlara armağan ediyorum. Atalarımızdan da öğrendiğimiz gibi bizler gücümüzü çok çalışmaktan alıyoruz. Bu tarz ödüller almak bizi işimize daha da motive ediyor. Bu güzide ödülü bana layık gören çok kıymetli Hülya Yanıkdağ Hanımefendiye, İlker Bekar Beyefendiye ve herkese tekrardan çok teşekkür ederim” dedi.