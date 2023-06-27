Almanya’da bir mahkeme eski Audi CEO’su Rupert Stadler’ı dizel emisyon skandalı soruşturması kapsamında 1 yıl 9 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu’nun lüks otomobil markası Audi’nin eski CEO’su Rupert Stadler, şirketin dizel skandalında hüküm giyen ilk yönetim kurulu üyesi oldu. Stadler, dizel emisyon skandalında ihmal yoluyla dolandırıcılık suçundan Münih Mahkemesi tarafından 1 yıl 9 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Stadler’ın devlet hazinesine ve sivil toplum kuruluşlarına verilmek üzere 1,1 milyon euro para cezası almasına hükmetti.

Stadler ile birlikte yargılanan eski Audi Motor Geliştirme Sorumlusu Wolfgang Hatz da 400 bin euro para cezası ile 2 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Üçüncü sanık olan mühendis Giovanni P. de 1 yıl 9 ay ertelenmiş hapis cezası ile ve 50 bin euro para cezası aldı.

Volkswagen 2015’te kabul etmişti

Volkswagen Grubu ve Audi, 2015 yılında emisyon testlerini geçmek için binlerce dizel motorlu araçta hile yapan yazılım kullandıklarını itiraf etmişti. Rupert Stadler ise skandal ortaya çıktıktan sonra manipüle edilmiş araçların satışına devam etmekle suçlanmış, ancak hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

Eylül 2020’den bu yana yargılanan Stadler’ın Avukatı Ulrike Thole-Groll geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Stadler’ın araçların manipüle edildiğini bilmediğini, ancak bu ihtimalin farkında olduğunu ve ihmalkarlıkta bulunduğunu kabul ettiğini söylemişti.

Savcılık ve sanıklar, mahkeme kararına 4 Temmuz’a kadar itiraz edebilecek.