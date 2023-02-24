Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde (AÜ) tedavi gören hasta depremzede çocukları ziyaret etti. Rektör Özkan’ın talimatıyla deprem bölgesinden getirilen hidrosefali hastası Alzade’nin ameliyatının başarılı geçtiği, immün yetmezliği hastası Sait Efe’nin 6 Mart’ta kök hücre nakli olacağı öğrenildi. Öte yandan, AÜ’de şuana kadar 4 bine yakın depremzedenin tedavi edildiği bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde (AÜ) tedavi gören hasta depremzede çocukları ziyaret etti. Rektör Özkan’ın talimatıyla deprem bölgesinden getirilen hidrosefali hastası Alzade’nin ameliyatının başarılı geçtiği, immün yetmezliği hastası Sait Efe’nin 6 Mart’ta kök hücre nakli olacağı öğrenildi. Öte yandan, AÜ’de şuana kadar 4 bine yakın depremzedenin tedavi edildiği bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören hasta çocukları ve yakınlarını ziyaret etti. Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Polikliniği’nde tedavi olan depremzede hastaları ziyaret eden Rektör Özkan’a Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Özge Turhan, Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, Doç. Dr. Aslı Bostancı Toptaş, Doç. Dr. Veli Vural, Dr. Öğr. Üyesi Ali Ünal ile Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Polikliniği sorumlusu Prof. Dr. Alphan Küpesiz eşlik etti.

“Deprem haberlerini alır almaz hazırlıklara başladık”

Çocukları tek tek ziyaret eden aileleri ile sohbet eden ve onlara hediyeler veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Deprem haberini alır almaz çok büyük boyutlu bir afet olduğunu fark edince hazırlıklarımıza başladık. Çünkü şehrimiz deprem bölgesine İstanbul ve Ankara’dan nispeten daha yakın. Bu çerçevede hemen elektif ameliyatları durdurduk. Yoğun bakımlarımızı mümkün mertebe boşalttık. Ve öncelikle travma hastalarının geleceğini öngörerek bu kliniklerin ameliyatlarını yavaşlatarak yeni gelecek olan hastalara yer açtık.” dedi. Sağlık Bakanlığı ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile de koordineli olduklarını söyleyen Rektör Özkan, “Buradan gönüllü hekim ve sağlık personeli arkadaşlarımızı da deprem bölgesine gönderdik. Onlarla sürekli irtibat halindeydik” şeklinde konuştu.

“Alzade bebeğin tedavisi devam ediyor”

Hatay’da deprem sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan hidrosefali hastası Alzade bebek ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Rektör Özkan, “Alzade bebek iki buçuk aylık. Biz onunla deprem sırasında tanıştık maalesef. Depremden zarar gördükten sonra çadırda kalırken hidrosefali nedeniyle tedavileri gerekiyor. İlk tedavileri Hatay’da üniversite hastanesinde yapılmış. Sağlık Bakanlığı ve sosyal medya aracılığıyla bize ulaştılar. Biz hemen bebeği kabul ettik buraya gelir gelmez de hidrosefali açısından hemen tedavisi yapıldı. Şu an için takiplerinde bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

“İki hafta içerisinde taburcu olacak”

Rektör Özkan “Alzade’yle beraber üç çocukları var, annesini de misafir ediyoruz elbette babaları da yurtta kalıyor. Ama tabi bundan sonraki süreçte onları bekleyen şey Hatay’da sağlık şartlarına uygun ve elverişli olacak. Onlar için şu anda en önemli olan şey Alzade bebeğin daha sağlıklı şartlarda yaşayabileceği konteynır, onun için biz irtibata geçeceğiz yetkililerle. Taburculuğu da iki haftalık bir süreç sonrasında planlanıyor her şey yolunda giderse yavaş yavaş taburculuğu gündeme gelebilir tabi buradaki en önemli şey gittiği yerde sağlıklı bir konaklama imkanına sahip olması” dedi.

“Kök hücre nakli olmayı bekliyor”

Yine sosyal medya üzerinden kendileriyle iletişime geçen bir diğer hastanın da 11 aylık Sait Efe olduğunu anlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “İmmün yetmezliği nedeniyle kök hücre nakli olmayı beklerken ailesiyle birlikte depreme yakalandılar. Ailesinden çok şükür bir kayıp yok ancak evlerini ve birikimlerini depremde kaybettiler. Onun durumundaki bir çocuğun steril şartlarda bakılması çok önemli. Bu nedenle bize ulaştıklarında hemen harekete geçtik. Hastanemizde kök hücre nakli olmayı bekliyor. Naklin 6 Mart’ta yapılması planlanıyor. Tüm hastalarımızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“4 bine yakın depremzede tedavi edildi”

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise “Deprem sonrasında bugüne kadar ayaktan hasta girişleri ve polikliniklerimizde dahil olmak üzere 4 bine yakın depremzede geldi ve tedavi oldu. Acilden ayaktan başvuran sayımızda bin beş yüz civarında o hastalarımızdan 270 kadarını hastaneye yatırdık. Şu an da hala yatarak tedavisi devam eden 120 civarında hastamız var. Rektör hocamızın da söylediği gibi yoğun bakımlarımızı ve servislerimizi daha önceden hazırlıyor olmamız bu süreci daha kolay yürütmemizi sağladı. Şu ana kadar da hastalarımızdan maalesef birisi vefat etti. Geri kalan bütün hastalarımızın büyük bir kısmını da taburcu ettik. Geri kalanında tedavileri devam ediyor hala” ifadelerini kullandı.