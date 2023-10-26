Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti” temalı yirmi birinci Geleneksel Cumhuriyet Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanında Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen “100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti” temalı yirmi birinci Geleneksel Cumhuriyet Sergisi’nin açılışı yapıldı.
“100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti” başlıklı serginin küratörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Umut Kayapınar ve Dr. Öğr. Üyesi Selda Özturan üstlendi. Çeşitli eserlerin bulunduğu serginin açılış kurdelesi kesilerek protokol üyeleri sergiyi gezdi.
Açılışa Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Antalya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu, akademisyenler, sanatçılar ve öğrenciler katıldı.