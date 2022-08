Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ev sahipliğinde Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki Kurşunlu Parkında 11’i Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi 12 üniversitenin katılımı ile gerçekleşen fuarın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aytekin, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Semra Aksoylu, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Kayseri Üniversitesi Genel Sekreteri Mehmet Akkuş ile fuara katılan üniversitelerin tanıtım sorumluları katıldı.

Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yapılan açıklamalarda Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 25 Temmuz’da Erzincan’dan başlayan ve 3 Ağustos’ta Malatya’da sona erecek olan Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarlarının dokuzuncusuna Kayseri’de ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi ve fuara katılan tüm üniversitelere teşekkür etti.

Rektör Karamustafa, “Burada üniversiteleri tanıtıyoruz. Programları tanıtıyoruz. Tercihler konusunda şehrimizdeki öğrencilere bilgilendirme ve yönlendirme yapıyoruz. Bu yıl Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından ilk kez böyle bir organizasyon yapıldı. Güzel geri bildirimler alıyoruz. Her şey gençlerimiz için, her şey üniversitelerimizin daha nitelikli eğitim vererek, bulunduğu şehirlere, bölgesine ve ülkemize daha iyi katkı sunması için, her şey büyük ve güçlü Türkiye için. Tanıtım ve tercih fuarımız, üniversite tercihi yapacak tüm öğrencilerimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında Kayseri’nin geçmişten bugüne alimler şehri olarak bilindiğine dikkat çekerken, “Bugün 5 üniversiteye sahip bir il olan Kayserimizde eğitimin, bilimin öneminin farkındayız. Anadolu Üniversiteler Birliği’ne, tercih dönemindeki öğrencilere sağlıklı bilgi sunulması, tercihlerde öğrencilere yardım edilmesi konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, Anadolu Üniversiteler Birliği’nin üstlendiği önemli bir faaliyet kapsamında tercih dönemindeki öğrencileri üniversiteler ile buluşturduğunu belirterek, tercih dönemindeki öğrencileri kendileri için önemli fayda sağlayacak bu fuarı ziyaret etmeye davet etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aytekin de, Anadolu Üniversiteler Birliği’ne üye üniversiteler olarak öğrencileri bilgilendirmek amacıyla burada bulunduklarını ve üniversite sınavına giren öğrencilere doğru tercih yapmalarına, doğru ve sağlıklı karar vermelerine katkı yapmak istediklerini söyledi.

Açıklamaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile rektörler, Anadolu Üniversiteler Birliği’ne üye Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi ile misafir üniversite Ardahan Üniversitesi’nin standını gezdi.