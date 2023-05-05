Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Toplantısı Erciyes Üniversite’nin (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ERÜ Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıya; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Anadolu Üniversiteler Birliği’ne üye Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Hasan Uslu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. AÜB Dönem Başkanı ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise yaptığı konuşmada Yükseköğretimde eğitim niteliğini artırmak ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla AÜB’ün kurulduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı AÜB’ün gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.