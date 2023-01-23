Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın ev sahipliğinde Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen kadın rektör ve rektör yardımcıları Antalya’yı gezdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın ev sahipliğinde Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen kadın rektör ve rektör yardımcıları Antalya’yı gezdi.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Akdeniz Üniversitesi paydaşlığında ve Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Üçüncü Yerel Yönetimler ve Kadın Liderler Çevre ve Kültür Politikaları: Akademi Buluşması iklim, bilim, kadın konuları başlığında gerçekleştirildi. Çalıştay için Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden Antalya’ya gelen kadın rektörler ve rektör yardımcılarından oluşan heyet Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın ev sahipliğinde Antalya’yı gezdi.

"İklim değişikliğinin göstergesi"

Kurşunlu Şelalesi ile başlayan gezi programı, Düden Parkı, Akdeniz Üniversitesi kampüsü ve Kaleiçi ile devam etti. Konuklarını Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Türkiye Belediyeler Birliği ile Akdeniz Üniversitesi paydaşlığında Üçüncü Yerel Yönetimler ve Kadın Liderler Çevre ve Kültür Politikaları: Akademi Buluşması iklim, bilim, kadın konuları başlığında değerli konuklarımızla bir araya geldik. Çok güzel ve verimli toplantıların gerçekleştiği çalıştayımızda iklim, gelecek, bilim, çevre, doğa, su ve dünyanın geleceği hakkında kadınların bakış açılarını ve bu iklim kriziyle nasıl savaşabileceğimize dair fikir alışverişlerinde bulunduk.” şeklinde konuştu. Etkinliğin ocak ayı olmasına rağmen güneşli bir günde gerçekleştiğini hatırlatan Rektör Özkan, “Bu tablo da yıkıcı olmasa da iklim değişikliğinin bir göstergesi. Riskinin farkına varmalıyız” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Açılışına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğindeki çalıştay programına Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Sondan Feyiz, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Hecer, Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergül Berber, Düzce Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Yeğinoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytap Sezer, Bayburt Üniversitesi’nden Ümmügülsüm Erdoğan, Bursa Teknik Üniversitesi Ayşe Bedeloğlu, Kocaeli Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komşuoğlu, Sinop Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hülya Turan, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, Marmara Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. K. Turay Yardımcı, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan Boyan, İskenderun Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Meltem Eken, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Gamze Tanoğlu, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Hülya Simga, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Başkent Üniversitesi’nden Nermin Yeniköse, Gebze Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Elif Öğüt, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, İstanbul Kültür Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Savaşer, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Şafak Hengirmen Tercan katıldı.