Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çocuklarla bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübünde eğitim gören çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret etti. Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda çocukları ağırlayan ve onlarla sohbet eden Rektör Özkan, “Akdeniz Üniversitesi eğitimin her alanında yer alan bir yer. Kreşimizde eğitim gören çocuklarımızla bir araya gelmek mutluluk verici, onların cıvıl cıvıl bu makam odalarını doldurmaları bizlere daha fazla çalışma azmi veriyor. Çünkü biz çocuklarımızın güzel bir geleceğe sahip olmaları için çalışıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da çocuklarımızın eğlenmeleri için bir vesile olurken, biz büyükler için de emaneti devredeceğimiz çocuklarımızın geleceği için daha şevkle çalışması için hatırlatıcı bir gün oluyor.” dedi.

"Çocuklara verilen önemin göstergesi"

Dünyada sadece Türkiye’de çocuklar için bir bayram olduğunu söyleyen Rektör Özkan “Ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, geleceğin neferleri olan çocukların ve gençlerin geleceğini düşünen bir lider. Sizlere 23 Nisan’ı gençlere de 19 Mayıs’ı armağan ederek hem sizlerin hem de bizlerin ülkemiz için sorumluluğumuzu daima omuzlarımızda hissetmemizi sağlıyor. Gözlerinizdeki ışık bizleri de mutlu ediyor, ziyaretlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Rektör Özkan çocuklara günün anısına hediye ve çikolata ikram etti. Çocuklar daha sonra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı ve Prof. Dr. Cengiz Toker’i, Genel Sekreter Ali Evren İmre ve Rektör Danışmanı Cemil Tonbul’u makamlarında ziyaret ettiler.