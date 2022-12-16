Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen Paydaş Çalıştayı’nda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, paydaşlardan gelen öneri ve istekleri dikkate aldıklarını vurgulayarak, "Toplumsal ihtiyaçlardan doğan pek çok meslek belki zoraki de olsa yapılabilir ancak insan hayatıyla yakından ve doğrudan ilgili olan hemşirelik mesleğinin işini sevmeden yapılması mümkün değildir" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen Paydaş Çalıştayı’nda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, paydaşlardan gelen öneri ve istekleri dikkate aldıklarını vurgulayarak, "Toplumsal ihtiyaçlardan doğan pek çok meslek belki zoraki de olsa yapılabilir ancak insan hayatıyla yakından ve doğrudan ilgili olan hemşirelik mesleğinin işini sevmeden yapılması mümkün değildir" dedi.

Paydaş Çalıştayı Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Çalıştay açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, “Bu çalıştayı sadece akreditasyon sürecimizde 4 yıllık döngünün tamamlanmasının bir gereği olarak değil, paydaşlarımızdan gelen öneri ve istekler doğrultusunda kendimizi yenilemek, sağlık hizmetinde kaliteyi artırmak misyonuna katkı koymak için bir fırsat olarak da değerlendiriyorum. Bu nedenle tüm paydaşlarımızın çalıştayımıza yapacağı katkıları, görüş ve önerileri çok önemsiyorum. Bu çalıştayın Üniversitemiz eğitim-öğretimine önemli katkılar sağlayacağından eminim. Sizlerin değerlendirmeleriniz ışığında ihtiyaç duyulan noktaların iyileştirilmesi için eğitim müfredatımızla ilgili çalışacağız. Çünkü biliyoruz ki eğitimin kalitesini etkileyen en önemli ögelerden birisi de programların müfredatlarıdır” diye konuştu.

"Sevmeden yapılmaz"

Hemşirelik mesleğinin önemine de değinen Prof. Dr. Arıcı, “Bilgi ve becerinin yanı sıra insan sevgisi ve şefkat ile yoğrulmuş olan hemşirelik, aslında bir meslekten öte anlamlar ifade ediyor. Toplumsal ihtiyaçlardan doğan pek çok meslek belki zoraki de olsa yapılabilir ancak kendim de bir hekim olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki insan hayatıyla yakından ve doğrudan ilgili olan hemşirelik mesleğinin işini sevmeden yapılması mümkün değildir. Bu nedenle, her şeyden önce insanı seven, yaşama saygı gösteren öğrenciler yetiştirmeliyiz. Üniversitemiz öğrencilerinin de hocalarımızın rehberliğinde mesleklerini severek yaptıklarına tüm kalbimle inanıyorum. Gerek hastane içerisindeki gözlemlerim gerekse paydaşlarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler bu inancımın beklentinin ötesinde apaçık bir gerçek olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

"İyileşmelere katkı sağlayacak"

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer ise, “Akreditasyon standartları ve bu standartlara yönelik değerlendirmeler kurumumuza ayna oldu ve fakültemizdeki süreçlerin daha iyiye gitmesinde önemli katkılar sağladı. Bugün de paydaş çalıştayımızdan çıkacak olan değerlendirmeler ve geri bildirimlerin amaca yönelik iyileşmelere önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Gün boyu devam eden çalıştay, açılış konuşmaları sonrasında program amaçları, program ve müfredat çıktılarının ardından grup çalışmalarıyla devam etti. Program grup çalışması sonuçlarının sunumu, tartışılması ve değerlendirilmesi ile son buldu.