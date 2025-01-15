Akdeniz Bölgesi’nin en kapsamlı kariyer fuarı olan Güney Kariyer Fuarı’na üçüncü kez ev sahipliği yapacak Akdeniz Üniversitesi’nde hazırlıklar devam ediyor. Rektör Özkan, Şubat ayında yapılacak fuar için hedeflerinin 300’den fazla firma ve 50 binin üzerinde katılımcıyı ağırlamak olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde üçüncü kez düzenlenecek olan Güney Kariyer Fuarı 2025 hazırlıkları kapsamında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında geniş katılımlı dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, gençlerin geleceğini desteklemek ve onların kariyer hedeflerine ulaşması için bir araya geldiklerini söyledi. “Yetenek Her Yerde” temasıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Güney Kariyer Fuarı’nı Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 24-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirten Rektör Özkan, “Geçen sene yine bu zamanlarda yapmıştık. Geçen sene 12 olan paydaş üniversite sayımız Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından lokasyona göre daha yakın üniversitelerle bu sene 7 olacak şekilde belirlendi. Üçüncü kez ev sahibi ve düzenleyici üniversite olarak görev aldığımız bu bölgesel kariyer fuarını, siz kıymetli dış paydaşlarımızın destek ve iş birliği içerisinde en iyi şekilde gerçekleştireceğimize hiç şüphemiz yok” dedi.

“Hedef 50 bin katılımcı”

Geçen yıl 25 binden fazla katılımcıyı ağırladıklarını ve 250’den fazla firma ile gençlere iş, staj ve eğitim fırsatları sunduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, bu seneki hedef ve beklentilerinin çıtayı daha yukarıya taşımak olduğunu söyledi. Rektör Özkan, “Bu sene sizlerin değerli katılımlarıyla, çok daha etkili ve kapsamlı bir fuar gerçekleştireceğimizden eminiz. Hedefimiz 50 binin üzerinde katılımcının fuarımızı ziyaret etmesi ve 300’den fazla firmanın fuara katılım göstermesidir. Bu hedefler, gençlerimize eşsiz kariyer fırsatları sunarken, iş dünyasının yetenek havuzuna erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Gençlere yeni kapılar aralıyor”

Amaçlarının öğrencilere kariyer planlamaları ile ilgili akıllarında bir fikir olması, aynı zamanda firmalarla yetenekli öğrencileri bu fuarda buluşturmak olduğu ifade eden Rektör Özkan, “Bunun öğrenciler için çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Öğrencilere daha sonrası için farklı kapılar aralayacak. Bu anlamda sizin katkılarınız çok kıymetli. Çünkü orada sizleri tanıyorlar. Bu iki günlük fuar içinde bazı aktivitelerimiz oluyor, çocuklara ilham olacak buluşmalar yapılıyor. Umarım hepimiz için güzel, faydalı bir fuar olur. Siz değerli sivil toplum kuruluşu, kurum ve kuruluş temsilcilerine, bu önemli sorumlulukta bizlere destek olarak gençlerimizin geleceğine katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz” dedi.

Fuar hakkında bilgilendirme

Rektör Özkan’ın konuşmasından sonra Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esin Yücel tarafından, Güney Kariyer Fuarı’nın hazırlık süreci, Günkaf’25 tanıtım kataloğu, katılım, sponsorluklar ve dış paydaşlardan neler beklendiğine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Paydaşlarla görüş alışverişi

Toplantı devamında fuara ilişkin dış paydaşlardan görüş ve öneriler alındı. Kamu kurumlarından, meslek örgütlerinden temsilciler kariyer fuarı kapsamında öğrencilere mezun olmadan önce kendilerini nasıl donanımlı hale getirmeleri gerektiği, gerek kamuda gerekse özel sektördeki uzmanlık alanları, hangi dallarda uzmanlaşabilecekleri, nerelerde iş arayabilecekleri konusunda farkındalık oluşturmak, destek olmak istediklerini ve kariyer fuarının bunun için önemli bir platform olduğunu ifade ettiler.

“Gençlerin şehirdeki istihdam imkanları tanıması için önemli”

Geçen yılki Güney Kariyer Fuarı’na konuşmacı olarak katılan Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt da, “Gençlerin bu şehri tanıması, bu bölgede eğitim gören ve bu bölgede kalmayı düşünen gençlerin bu şehirdeki istihdam alanlarını görmesi sadece bir yere umut bağlamak yerine farklı alanları da bilmesi onlar için en büyük avantaj. Bu fuar da bunu sağlayacak. Geçen yıl da bu fuara katıldım ve gençlere anlattım hangi mesleği seçerseniz seçin yaşadığınız şehre sorumluluğunuz var. Bunun farkında olmaları önemli ve bu da eğitim süreçlerinin bir parçası” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda gerçekleştirilen dış paydaş toplantısına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esin Yücel ile 40’ın üzerinde kamu kurumu, meslek odası ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.