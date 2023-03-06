Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ATV tarzı motora binen dört kişi yürekleri ağza getirdi. Adeta ölüme meydan okunan o anlar saniye saniye cep telefonuna yansıdı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ATV tarzı motora binen dört kişi yürekleri ağza getirdi. Adeta ölüme meydan okunan o anlar saniye saniye cep telefonuna yansıdı.

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Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi mevkiinde ATV tarzı araca binen dört kişi yürekleri ağza getirdi. Adeta ölüme meydan okunan o anlar saniye saniye cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde, ATV tarzı araca binen 4 kişinin tehlikeli yolculuğu yer alıyor.