Kocaeli’de internet üzerinden piyasa değerinden daha ucuza ATV motor, bungalov gibi çeşitli ürünleri satma vaadiyle 9 kişi dolandırıldı. Konuya ilişkin 150 bin TL’lik vurgun yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde e-ticaret sitelerine yüklenen ilanlara piyasa değerinden daha ucuza ATV motor, bungalov gibi çeşitli ürünleri satacağı vaadiyle 9 vatandaş dolandırıldığı tespit edildi. Vatandaşları yaklaşık 150 bin TL dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Burada yapılan incelemeler neticesinde tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.