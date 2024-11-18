Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Ahmet Doğukan Gülören, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı tarafından Ankara’da gerçekleştirilen "1. Genç Çevirmen Adayları Yarışması”nda Türkiye genelinde yarışmaya katılan son sınıf öğrencileri arasında birinci oldu. Gülören, ödülünü ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen’in elinden aldı.

Yarışmada, öğrenciler; İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden Türk romancılığının önemli isimlerinden birisi olan Sait Faik Abasıyanık’ın bir kısa öyküsünü çevirdi. Yarışma sonucunda, İngilizce dilinde, ATÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Doğukan Gülören, 30 farklı üniversiteden katılan ve son sınıfta olan 80 öğrenci arasından birinci oldu.

Öğrenci Gülören, Ankara’da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı’nda düzenlenen törende, ödülünü ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen’in elinde aldı. Elde edilen başarıdan dolayı öğrenciyi ve danışman hocalarını kutlayan Rektör Sözen, başarılarının devamını diledi. Törende, ATÜ Mütercim ve Tercümanlık Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Uysal da hazır bulundu.

Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, Rektör Sözen’i makamında ağırlayarak ikili iş birliği çerçevesinde fikir alışverişinde bulundular.