Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) “Tanıtım ve Tercih Günleri” düzenleyecek.

Sarıçam’da bulunan kampüsün merkezi kafeterya binasında gerçekleşecek etkinlik, 27-28 Temmuz ve 01-02 Ağustos tarihlerinde, 10.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek. Etkinlikte aday öğrenciler ve ailelerine üniversite tercihleri, eğitim ve barınma imkanları, akademik programlar, kampüs imkanları, üniversitenin yurt içi ve yurt dışı fırsatları hakkında bilgiler verilecek.

Aday öğrenciler, kafeterya binasında akademisyenler ve tanıtım ekibi ile görüşerek, meslekler ve bölümler hakkında merak ettikleri sorulara cevap bulacak.

Yapay zeka ve psikoloji bu yıl ilk öğrencilerini alacak

Fiziksel altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ATÜ, yeni bölümler açarak gelişimini sürdürüyor. Bu çerçevede ATÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alacak. Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ise bu yıl yeniden öğrenci alımı gerçekleştirecek. Tüm programların eğitim dili İngilizce olarak belirlendi.

ATÜ’de bulunan fakülteler ise şöyle:

"Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi."