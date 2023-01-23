KreativEU konsorsiyumun üçüncü toplantısı, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), ev sahipliğinde gerçekleşti.

KreativEU konsorsiyumun üçüncü toplantısı, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), ev sahipliğinde gerçekleşti.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay’ın davetiyle, toplantıya AB üniversitelerinden üst düzeyde katılım oldu.

ATÜ, yer aldığı konsorsiyum ile Avrupa Komisyonunun Avrupa Üniversiteleri hibe programına başvuru yapmayı hedefliyor. Konsorsiyumda; Portekiz’den Tomar Üniversitesi, İtalya’dan Camerino, Romanya’dan Valahia, Çek Cumhuriyeti’nden Bohemia Ceske Budejovice, Bulgaristan’dan Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Slovakya’dan Trnava üniversiteleri yer alıyor.

Konukları makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Mehmet Tümay, toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Misafirlere, ATÜ hakkında bilgi veren Rektör Tümay, üniversitenin kısa zamanda elde ettiği kazanımlar ve uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İtalya’dan Camerino Üniversitesi ile Erasmus+ ikili anlaşma imzalayan Rektör Tümay, makamında konuklara, ziyaret anısına hazırlanan hediyeleri takdim etti. Ardından Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirilen AB Proje toplantısında, konsorsiyumun hedefleri görüşüldü. Bu çerçevede ortak yüksek lisans programına dair Erasmus Mundus Joint Masters programına başvuru yapılması kararlaştırıldı.

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Tümay, Avrupa’da yer alan önemli üniversitelerden rektör ve rektör yardımcılarını ağırlayarak önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu tür toplantıların ATÜ’nün ortaya koyduğu uluslararasılaşma hedeflerine katkı sunduğunu belirten Rektör Tümay, emeği geçen herkesi kutladı.

Dış Destekli Projeler Birim Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Yıldızhan ise konsorsiyumun amacının ortak proje çalışmaları gerçekleştirilmesi olduğunu belirterek, yapılan Erasmus+ ikili anlaşmalar ile bu üniversitelerde yer alan akademisyenler, idari personeller ve öğrencilerin hareketlilik programlarından faydalanacağını belirtti.